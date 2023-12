Retroscena Frattesi: il gesto di Inzaghi, lo ‘status’ e le parole, cosa c’è dietro

“Avevo il dubbio di utilizzarlo dal 1' perché aveva fatto un'ottima settimana e mi era piaciuto a Napoli: è passato dal dover essere titolare al non entrare, ma la partita si era incanalata in un modo e ho voluto premiare altri che come lui si impegnano al massimo - ha detto Inzaghi, che poi ha aggiunto - Davide deve stare tranquillo e continuare così perché sta dando segnali importantissimi: si allena benissimo e per come lavora vorrebbe più spazio, ma ha davanti a sé due giocatori importanti”.