Il punto di vista dell'ex portiere sulla vittoria per due a zero dei nerazzurri alla ripresa del campionato

Luca Marchegiani, su Skysport, ha detto la sua sulla partita dell'Inter contro l'Empoli. Una gara che i nerazzurri hanno vinto due a zero, ma è rimasta sull'uno a zero fino all'80esimo con alcuni errori in avanti che potevano rendere il risultato più largo.