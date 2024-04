Inter, 25 partite su 30 vinte solo un’altra volta nella storia

L'Inter sta dominando il campionato di Serie A. Dopo la vittoria contro l'Empoli si è ripristinato il più quattordici che era diventato meno undici in virtù della gara vinta sabato dal Milan contro la Fiorentina. La squadra di Inzaghi ha vinto almeno venticinque partite delle prime trenta giocate in Serie A come quest'anno, solo un'altra volta nella sua storia.