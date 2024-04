Fabrizio Biasin, su X, ha parlato della vittoria dell'Inter contro l'Empoli . "Altri 3 punti per la squadra nerazzurra contro un'avversaria davvero ben messa in campo. Il campionato dei nerazzurri dice: "Venticinque vittorie, quattro pareggi, una sconfitta, 19 clean sheet su 30 gare. Siete belli come il sole", è il suo primo messaggio.

Il giornalista di dichiarata fede interista ha anche aggiunto: «In tanti avevano già contestato i cambi di Inzaghi. Scelte perfette, cambi perfetti, gestione della rosa perfetta. Il mister ha tutto sotto controllo. Lasciatelo fare». Per lui il migliore in campo è stato Dimarco: «Per il gol e tanto altro», ha spiegato. E sulla classifica della Serie A che alla trentesima giornata vede l'Inter a +14 sul Milan secondo conclude: «Comincio a nutrire un pacato, timido, inedito e in qualche modo spaventoso ottimismo». Non si dice ma...