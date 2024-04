"Sicuramente ci sono delle difficoltà in questo momento in casa Juventus. La questione Allegri è centrale e ne stiamo parlando da tempo, però bisogna capire se è solo una questione di allenatore. È ovvio che ogni società valuta la posizione dell’allenatore, lo fanno anche Inter e Milan perché è giusto che sia così. In questo momento c’è una chiara confusione in casa Juventus, Allegri non riesce a trovare la soluzione giusta. Le “Allegrate” le ha sempre fatte, non si può paragonare tutto al risultato anche se il risultato è sempre stato l’unico parametro di giudizio per il lavoro di Allegri. È chiaro però che Allegri stia facendo male, era a -3 ora è a -20".