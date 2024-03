"Pareggio fortunato per il Napoli? La fortuna te la crei, il Napoli ci ha creduto fino in fondo", dice Marcolin

Intervenuto nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8, Dario Marcolin , ex calciatore e opinionista Dazn, ha parlato così di Inter-Napoli:

"Pareggio fortunato per il Napoli? La fortuna te la crei, il Napoli ci ha creduto fino in fondo andandosi a conquistare quel calcio d'angolo. Prima di questa partita la Champions la vedevo difficile, adesso per il Napoli la ritengo fattibile, c'è speranza. Ricordiamo che senza Osimhen mancava il 30% della squadra".