Milan-Fiorentina, Marcolin: “Rebic su Duncan è fallissimo proprio. Su Terracciano no”

"C'è un fallissimo di Rebic su Duncan a inizio azione nel gol del 2-1 del Milan sulla Fiorentina. Ma fallissimo proprio. Duncan ha la gamba piantata per terra e Rebic gli sposta il piede d'appoggio. Rebic colpisce Duncan, che è in anticipo sulla palla. Su Terracciano tutti e due intervengono, non fa fallo. Su Ikone, Tomori tocca prima il ginocchio e poi la palla".