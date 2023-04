Marcolin: “Inzaghi? Gli esperimenti si fanno a settembre, non ad aprile…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Fiorentina, Dario Marcolin, opinionista ed ex calciatore, ha parlato così del risultato

Finisce 0-1 il match di San Siro tra Inter e Fiorentina valido per la 28ª giornata di Serie A. Decide il gol nella ripresa di Bonaventura. Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara, Dario Marcolin , opinionista ed ex calciatore, ha parlato così del risultato:

“Questo ko va sulla testa dei giocatori a inizio ciclo, c’è la Champions da raggiungere. Inzaghi dovrà lavorare sulla testa e non solo ora. L’allenatore può provare a trovare la coppia fissa, forse tutte queste rotazioni davanti… Forse puntare su Lukaku e Lautaro dal 1’, una garanzia in più. Gli esperimenti li fai a settembre, non ad aprile. Le valutazioni su Inzaghi le farà poi la società, ci sono ancora tante cose aperte".