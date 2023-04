LIVE, Inter-Fiorentina 0-0: Inzaghi lancia Correa con Lukaku. Brozovic capitano

L'Inter di Simone Inzaghi riceve al Meazza la Fiorentina di Italiano. Viola reduci da 7 vittorie consecutive in campionato con il tecnico nerazzurro che punta su Correa per affiancare Romelu Lukaku in attacco

MILANO - L'Inter torna in campo, come tutta la Serie A, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. I nerazzurri ricevono al Meazza la Fiorentina di Italiano, reduce da 7 vittorie consecutive in campionato. Il tecnico nerazzurro lancia Correa dal primo minuto accanto a Romelu Lukaku; spazio a Brozovic nel ruolo di volante con Barella e Mkhitaryan ad affiancarlo. Dumfries e Gosens saranno gli esterni con Darmian che andrà a comporre la linea difensiva insieme ad Acerbi e Bastoni. In porta, naturalmente, Onana