Marelli: “Gol Lautaro regolare, sicuramente non da VAR. Bastoni-Ranieri e Sommer-Nzola…”

"Sul gol di Lautaro una precisazione per quanto detto da Italiano: non c'è stato un blocco irregolare, semplicemente un contatto prima della deviazione vincente in porta. A mio parere è una situazione molto al limite, l'arbitro di campo era in posizione perfetta per valutare. La decisione è di campo, il VAR non interviene. Una spinta leggera c'è stata ma non è stata violenta, poi Parisi accentua, si tiene il collo ma viene toccato sulla spalla. Queste reti vanno correttamente convalidate, spintarella di Lautaro ma non tale da annullare il gol. Sicuramente non è episodio da VAR"