Maresca: “Sapevamo che con l’Inter sarebbe stata difficile. Se avesse segnato Lautaro…”

Altra citazione sulla finale: "Il City vince facile".

“Sì, lo sentivo anche io. Beh, chi la pensava così non conosce l’Inter di Inzaghi. A noi al City una cosa del genere non è mai passata per la testa. Mai. Abbiamo sempre pensato e saputo che sarebbe stata una finale complicata, equilibrata e decisa da una giocata. E non per falsa modestia, ma per grande rispetto. Quando Pep ha detto che gli italiani sullo 0-0 pensano di essere in vantaggio è stata considerata come una frecciata, ma non è così: c’è chi con lo 0-0 è perfettamente a suo agio e chi ha l’ansia di sbloccare la partita. Lo dico da italiano: è una questione di abitudini mentali. L’Inter poi è una squadra solida, compatta, che difende bene senza stressarsi. Noi avevamo il pallino del gioco, ma loro non erano in sofferenza”.