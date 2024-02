Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di questa sera

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di questa sera: "Per me è decisiva perché solo il pareggio lascerebbe le cose immutate. Dovesse vincere l'Inter, si verifica il fatto che la più forte se ne va; dovesse vincere la Juve, attenzione. Secondo me due risultati su tre diranno molte cose decisive".