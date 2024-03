Intervistato da SportItalia, l’intermediario e agente di mercato Fulvio Marrucco ha commentato la notizia della Gazzetta dello Sport sull'interesse dell'Inter nei confronti di Kim. "È un giocatore che in Italia farebbe sicuramente la differenza, lo vedrei bene all’Inter così come in qualsiasi altra squadra italiana. E’ rapido, ha dedizione, caratteristiche fondamentali per il nostro calcio”.