Materazzi: “L’Inter non cambierà modulo. Carboni? Può diventare una valida alternativa”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Un cambio modulo di Inzaghi dopo Inter-Verona? Ci credo poco, contro il Verona era una partita che non eravamo riusciti a chiudere e il pareggio serviva a poco. Bisognava portare a casa i 3 punti perché davanti bisogna correre, è stato un rischio calcolato tra virgolette passare alle tre punte e poi è andata bene alla fine".

"Sì, molto perché è una squadra con un'identità precisa. Sembra che ti lasci giocare a volte ma quando ruba palla sa far male. Valentin Carboni? Galliani sicuramente sa scegliere bene i giocatori. Già in Primavera con Chivu è cresciuto molto, adesso con Palladino può migliorare ancora. Lui può fare più ruoli e sta facendo grandissime cose. Cresce in un ambiente sano, vicino a Milano, e si sta valorizzando. Può diventare in futuro una valida alternativa anche per l'attacco dell'Inter sicuramente".