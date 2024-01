Palladino: “Valentin Carboni? Non temo esposizione mediatica, ha grande mentalità”

Raffaele Palladino, in occasione della sfida di campionato contro Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa di Valentin Carboni , calciatore di proprietà Inter in prestito al Monza.

«Come dicevo mesi fa è un grande talento, un gioiello che non era pronto all'inizio per il salto da titolare, adesso è pronto per dimostrare il suo grande valore perché ha grandissimo. Non sono preoccupato dall'esposizione mediatica perché lui ha grande mentalità. Si vede dagli allenamenti che fa, da come arriva al campo, dagli occhi che ha, da come vuole migliorarsi, il primo ad arrivare e tra gli ultimi ad andarsene. È un ragazzo molto serio e quando ci sono ragazzi seri non ci sono esposizione mediatica, né grilli per la testa. Lui vuole fare questo lavoro e lo farà alla grande», ha sottolineato l'allenatore della squadra biancorossa.