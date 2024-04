Matri: “Fossi Inzaghi lascerei l’Inter solo per top club con certezze”

Alessandro Matri, nel parterre di DAZN come opinionista, ha detto la sua sull'Inter e sulla scelta di Inzaghi per la prossima stagione. «Lascerei il club nerazzurro solo in caso arrivasse un top club, come ad esempio il Bayern Monaco. Magari perché ho più certezze a livello societario, perché sarebbe una nuova sfida, magari in CL ci sarebbero altre garanzie e lui, che quest'anno vincerà lo scudetto, potrebbe puntare ad un titolo che gli manca. Quindi si potrebbe ampliare il suo bagaglio», ha detto.