Mauro: “Vorrei Allegri alla Boniperti”. Biasin: “Uomo di potere?”. Zazzaroni reagisce così

A Pressing, in onda su Canale 5, si è discusso del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus, il cui contratto scade a giugno 2025. "Non mi dispiacerebbe vedere alla Juve ripercorrere da uno intelligente come Allegri il percorso di Boniperti, la Juve ha bisogno di un uomo di calcio che guidi la società", commenta Massimo Mauro in studio, proponendo un Allegri presidente della Juventus.