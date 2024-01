Inter-Juve, Allegri ci arriva davanti? Inzaghi gli ha messo una cosa in chiaro

Inevitabile che le attenzioni dell'Inter, anche minimamente, siano già al big match contro la Juventus del prossimo 4 febbraio, gara che può dire molto nella corsa scudetto. E che potrebbe vedere i bianconeri sopra in classifica, visto che i nerazzurri salteranno la giornata con l'Atalanta causa Supercoppa: "Quando i nerazzurri torneranno da Riad, la Juve avrà giocato una gara in più di campionato e se la squadra di Allegri vince sempre può arrivare allo scontro diretto del 4 febbraio davanti ai nerazzurri in classifica: saranno anche dettagli, soprattutto psicologici, ma è meglio mettere le cose in chiaro e dimostrare subito che la piccola flessione è alle spalle. E che l’Inter è pronta per due mesi caldissimi, fra lotta scudetto e Champions", scrive il Corriere della Sera.