Mauro: “Dimarco, gol alla Maradona. Inter favorita con la Juventus ma…”

"Dimarco ha fatto veramente un gol alla Maradona. Lui è uno dei giocatori con maggior tecnica del nostro campionato e quindi non è tanto la bellezza del tiro, che è nelle sue corde, a essere rilevante. La bravura sta nella capacità di correre tenendo la testa alta e calciare tenendo sotto controllo il portiere. Veramente eccezionale. Bene il Frosinone, che ha fatto capire perché abbia 15 punti in classifica. I ciociari sono stati penalizzati dall’uscita di Mazzitelli, un ragazzo che potrebbe aspirare alla Nazionale per come sta giocando. Comunque l’Inter, se è mentalmente nella partita vince, almeno in Italia. Rischia solo in caso di deconcentrazione".