Dimarco, gol da urlo. Gazzetta: “Scomodare Maradona può sembrare eretico ma…”

"Voluto o no? Ha cercato la buca in uno, come il più folle dei golfisti", ha commentato La Gazzetta sul gol di Dimarco col Frosinone

"Voluto o no? Ha cercato la buca in uno, come il più folle dei golfisti, o quel missile di sinistro era un tentativo di cambiare gioco, finito involontariamente nel sacco? Alla fine, lo stesso Federico Dimarco ha chiarito il dubbio, prendendosi la paternità dell’idea e ridendoci pure un po’ su: «All’inizio ho visto Denzel, poi ho notato il portiere fuori e ho tirato. Meno male che è entrato altrimenti prendevo tanti di quegli insulti che neanche me li immagino…»". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla prodezza balistica di Dimarco, un gol da cineteca che ha permesso all'Inter di sbloccare una partita non facile.