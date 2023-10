Mauro: “Dimarco sembra Cabrini. Lukaku? A chi lo difende rispondo che…”

Le parole dell'ex calciatore: "Inzaghi mette in condizione la squadra di esaltare le individualità che ha: questo è il gruppo. Lukaku? Io tengo Thuram"

Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro , ex calciatore, ha commentato così quanto accaduto ieri tra Inter e Roma: "Dimarco è il migliore di tutti, sembra il Cabrini dei tempi migliori. Dall'altra parte c'è Dumfries. Vuol dire che Inzaghi mette in condizione la squadra di esaltare le individualità che ha: questo è il gruppo. Lukaku? Io tengo Thuram.

Quelli che difendono Lukaku dicono che non gli è arrivata la palla: io penso che un grande giocatore in una partita così deve aiutare la squadra a tenerla su e tentare di fare qualcosa. La partita ha proposto una difficoltà della Roma pazzesca, i grandi giocatori danno una grande mano alla squadra e Lukaku non c'è riuscito. La cosa che mi fa impazzire è che un grande terzino ha un figlio che diventa un grande centravanti: Thuram".