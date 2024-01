"Questa vittoria dell'Inter pesa tantissimo, per come è venuta secondo me. E' chiaro a tutti che Marotta e Ausilio hanno dato a Inzaghi una squadra con gli attributi, Inzaghi l'ha fatta diventare bellissima. La partita di Firenze mi è piaciuta tantissimo, dimostra che l'Inter, che ha qualità ma sa anche soffrire. Ha fatto 10 contropiedi a 2000 km/h. Faccio un nome su tutti: de Vrij è stato straordinario. Le grandi squadre hanno questi giocatori che quando giocano 5-10 partite ma le giocano così, allora quella squadra vince lo scudetto. Sommer ha fatto una grande parata ma sul rigore è leggermente in ritardo su Nzola anche se tocca la palla"

"L'Inter come qualità è eccezionale, a Firenze ha sofferto come una provinciale per merito della Fiorentina ma soprattutto perché si vede che i giocatori vogliono vincere. Quando vuoi vincere, sei disposto a mettere la gamba dove di solito non sei disposto a mettere. Lautaro? Non sono solo i gol, se facesse solo quello sarebbe come Cristiano Ronaldo che viene sopportato. Il capitano come Lautaro fa tutto il resto. Ronaldo non si discute, ha fatto tanti gol ma hanno vinto solo scudetti già vinti anche prima"