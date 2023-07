Mauro dopo l’infarto: “Tre cose mi hanno salvato. Sono fortunato. Sarebbe stato ingiusto…”

Una settimana fa, Massimo Mauro è stato colpito da un infarto durante una partita a padel a Catanzaro. L'ex giocatore è tornato a casa da due giorni e al Corriere della Sera racconta come ha vissuto quei momenti drammatici. "Per una volta non sei stato lento. Così mi ha scritto Ciro Ferrara in chat. Mi ha preso in giro, come al solito. E mi ha strappato il primo sorriso dopo lo spavento. Ciro ha ragione, ma la vita non è un campo di calcio. Sarebbe stato ingiusto non star qui a raccontare. Devo fare ancora tante cose, una in particolare ed è piuttosto importante. Sono un uomo fortunato".