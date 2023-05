Inter, Mauro: “Darmian un fenomeno. Derby? Io darei 45′ a Dzeko e poi a Lukaku”

Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così in vista dell'Euroderby di mercoledì tra Milan e Inter: "Io farei fare 45 minuti prima a Dzeko poi a Lukaku, che quando i difensori sono stanchi è devastante e più determinante. Sono strategie che gli allenatori fanno. L'Inter sta più corta in fase difensiva, l'attacco e il centrocampo non abbandonano la difesa come quando le cose andavano male. Con questi uomini in difesa, l'Inter, non dico stia facendo miracoli, ma sta facendo molto bene: se pensiamo a Darmian terzo, ad Acerbi e Bastoni, non è una difesa che ti fa prendere pochissimi gol. Darmian è un fenomeno, però Inzaghi ha avuto solo questi".