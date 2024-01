Mauro: “Lautaro leader, bravo Inzaghi a non toglierlo. Fallo Simeone assurdo”

In studio a Mediaset, l’ex calciatore Massimo Mauro commenta la vittoria dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana. “Primo tempo alla pari, anzi, un bel tiro di Kvara parato bene da Sommer. Poi un po’ meglio i nerazzurri e poi penso sia assurdo valutare il fallo di Simeone in quel modo, non è neanche da ammonizione per me. Lautaro? Anche Inzaghi ha imparato qualcosa, non lo ha tolto. Non può mai mancare in questa squadra. È il leader della squadra riconosciuto da tutti. Assist Pavard? La mentalità di una squadra vale tantissimo”, le sue parole.