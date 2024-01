Inzaghi: “Coppa per tifosi e società, non era facile. Barella ha sbagliato, è il primo a saperlo”

L’Inter vince la Supercoppa Italiana per la terza edizione consecutiva: finisce 1-0 contro il Napoli, decide un gol di capitan Lautaro Martinez. Ecco le parole di Simone Inzaghi a Mediaset: “Vanno fatti i complimenti al Napoli, hanno fatto una grande partita, in 10 hanno difeso bene e lottato come leoni. Perdere una finale così dispiace per loro, ai miei invece devo fare i complimenti, era una cosa nuova per tutti con semifinale e finale così vicina. Qualcosina abbiamo pagato, ma abbiamo avuto grandissima concentrazione, Sommer lo abbiamo difeso molto bene. Potevamo sbloccarla nel primo con Dimarco, poi potevamo sbloccarla nel secondo, ma il Napoli era organizzato e difendeva bene, sapeva come farlo.

Io re di Supercoppa? Sono soddisfatto, soprattutto per i miei ragazzi, per quanto lavorano. In questi miei 3 anni con anche difficoltà, non mi hanno fatto mancare nulla. È per loro e per i nostri tifosi che son venuti fin qui, per questo siamo andati tutti sotto la curva dopo il gol di Lautaro.