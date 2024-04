"E così, per celebrare la consegna ufficiale della coppa del campionato, l’Inter sta organizzando un maxi concerto. Non un solo cantante sarà chiamato a salire sul palco, sarà un vero e proprio festival nerazzurro: presente Ligabue, molto probabili pure le esibizioni di Max Pezzali, Andrea Bocelli e Tananai", aggiunge il quotidiano.

