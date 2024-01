Napoli, infortunio muscolare per Cajuste: salterà la Supercoppa Italiana

Sostituito durante la partita tra Napoli e Salernitana, Cajuste, centrocampista azzurro, ha rimediato un infortunio muscolare al flessore che lo esclude dall'impiego in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, a cui parteciperanno Lazio, Inter, Napoli e Fiorentina.

"Cajuste ha avuto un problema muscolare al flessore e non sarà recuperato per la Supercoppa. È un peccato perché il ragazzo stava crescendo sotto ogni punto di vista e stava dando tanto alla squadra. È una assenza importante la sua e potrebbe stare fuori per un periodo non brevissimo".