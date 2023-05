Mazzola: “L’Inter ha meritato, Milan inferiore come sempre. Inzaghi va confermato”

"L’Inter ha meritato la finale e come sempre il Milan ha dimostrato di essere inferiore, c’è poco da fare. Sono stati tutti molto bravi, sinceramente non mi aspettavano che arrivassero fino in fondo. Ora sarà dura vincere la coppa però col carattere dimostrato dalla squadra può succedere di tutto. Inzaghi? E’ stato criticato ingiustamente, ha lavorato molto bene e sarebbe una cosa intelligente confermarlo prima della finale. Il risultato non deve cancellare quello che è riuscito a fare".