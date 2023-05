Inter, Barella diamante puro: partita magnifica, ora è il miglior italiano

Dell’Inter ha impressionato il blocco d’acciaio inossidabile, la capacità di serrarsi in dieci, con Dzeko mai così gregario e Lautaro pronto a chiudere i corridoi

Un cammino straordinario che ora culmina con una meritatissima finale di Champions League: l'Inter si giocherà la coppa a Istanbul il prossimo 10 giugno. Nel segno, come scrive Repubblica, delle sue stelle più luminose: "Dell’Inter ha impressionato il blocco d’acciaio inossidabile, la capacità di serrarsi in dieci, con Dzeko mai così gregario e Lautaro pronto a chiudere i corridoi, non soltanto a cercarli. Ma è Nicolò Barella il diamante puro: una partita magnifica da parte di colui che, adesso, è probabilmente il miglior giocatore italiano. Di fronte aveva Tonali, bel duello nel primo tempo, poi si è squilibrato, ma questi due sono il presente e il futuro del centrocampo azzurro.