Cambiasso: “Inzaghi bravo ed equilibrato. Onana? In perfetto spagnolo mi ha detto…”

"L'Inter all'inizio ha fatto vedere un po' di nervosismo, non era quella decisa dell'andata. C'era un po' di tensione, non aveva sicurezza, il Milan ci ha provato ma il secondo tempo dell'Inter è stato in discesa. La grande capacità di Inzaghi è stata quella di rimanere tranquillo quando c'era la falsa tempesta. Quando tutti ti fanno credere qualcosa magari si può cadere e finire a pensarlo pure tu. Inzaghi è stato molto equilibrato, oggi si trova davanti a traguardi importanti, davanti a questo che sembrava impossibile"