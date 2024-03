"Con Lautaro in avanti ci saranno gli altri italiani Dybala e Nico Gonzalez oltre a Julian Alvarez, Garnacho e Di Maria. I test di sabato 23 contro El Salvador al Lincoln Financial Field di Filadelfia e di mercoledì 27 contro Costa Rica al Los Angeles Memorial Coliseum di Los Angeles non sono sulla carta impegni probanti anche perché non mettono in palio punti. E con Messi fuori a causa di un lieve infortunio al bicipite femorale della gamba destra accusato con l'Inter Miami durante la sfida contro il Nashville, il bomber nerazzurro sarà la guida del reparto avanzato, quello che può finora contare sui numeri migliori in questo 2023-24".