Domani dovrebbe arrivare l'ufficialità da parte della Lega, che ha rinviato ogni comunicato previsto per oggi in segno di rispetto per la morte di Joe Barone, general manager della Fiorentina. Uno slittamento, quello del derby, chiesto dal club rossonero, che il giovedì precedente alla sfida sarà coinvolto nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma all'Olimpico.