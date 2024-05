Intervistato da news.superscommesse, Luca Mezzano torna sulla sua esperienza all'Inter. L'ex giocatore indossò la maglia nerazzurra nella stagione 1997/98. "Quanto alla mia esperienza all’Inter la ricordo con piacere. Giocai molto poco perché mi infortunai quasi subito e rimasi fermo più di sette mesi, ma dividere lo spogliatoio con campioni come Ronaldo, vivere l’atmosfera della Pinetina, di San Siro e conoscere grandi dirigenti è qualcosa che resterà per sempre".

"Quest’anno l’Inter è stata straordinaria in campionato, vincendo anche grazie ad un gioco spettacolare. Il rimpianto per la Champions, però, resta. Ripetere la cavalcata dello scorso anno sarebbe stato difficile, ma superare almeno un altro turno era alla portata. Vedremo quest’estate in base a come si muoverà la società sul mercato se il prossimo anno riusciranno ad alzare ancora l’asticella".