Milan-Inter, atto primo: quote nerazzurre per l’Euroderby di Champions League

Insegue invece la squadra di Pioli, proposta in finale a 2,30. Anche nella gara d'andata, che vedrà il pubblico in prevalenza rossonero, l'Inter è in pole per la vittoria offerta a 2,45, contro quella dei cugini a 3,15. Poco più in basso il pareggio, fissato a 3,05. Come spesso nei doppi confronti, sarà la prudenza ad avere la meglio tra le due squadre: l'Under è per questo nettamente avanti a 1,58, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,20 la posta. Più in equilibrio le quote del Goal, a 1,90, e del No Goal a 1,81. Tra i risultati esatti del primo round, il più probabile è l'1-1 a 6, seguito dallo 0-1 che paga 8 volte la posta. Una vittoria del Milan, sempre per 1-0, è offerta invece a 9.