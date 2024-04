Galliani: “Milan, io ora solo tifoso. Ma magari lunedì il derby lo vinciamo”

Adriano Galliani, a SportMediaset, ha parlato del suo Monza ma si è anche riferito a Milan-Inter di lunedì prossimo. L'ex amministratore delegato rossonero si è espresso pure sulle cinque squadre nella prossima Champions League: «Giocare con grandi club per il Monza è meraviglioso. l'Atalanta è un esempio di buona gestione in tutta Europa, incredibile abbia battuto il Liverpool come incredibile pensare che il Monza abbia battuto nei primi due anni in Serie A Juve, Inter, Milan e Napoli. Sono le cose belle che regala lo sport. Bellissimo che ci siano cinque squadre italiane in CL e non è detto che non ce ne sia una sesta visto che non c'è limite».