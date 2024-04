Biasin: “De Rossi ha stra vinto con Pioli. Sua esperienza al Milan finita”

A Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha parlato così della situazione di Stefano Pioli al Milan. “Pioli si è trovato di fronte un quasi esordiente, De Rossi ha una dozzina di partite in Serie A, che ha vinto e stra vinto lo scontro diretto col suo collega, prima ancora che la Roma batta il Milan. Si è visto all’andata e al ritorno, la Roma ha vinto sotto tutti i punti di vista nelle due gare e ha messo in risalto le mancanze di una squadra che è Leao stra-dipendente. Se Leao non gira, il Milan non esiste e questo non può esistere.