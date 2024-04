È arrivata ormai al capolinea l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. L'uscita dall'Europa League, soprattutto per come è arrivata, è stata fatale al tecnico. A fine stagione, a meno di sorprese oggi non previste, concluderà la sua storia rossonera. "Niente appello, anche se dovesse trionfare nel derby. L’umore è totalmente diverso: nessun sorriso, solo amarezza. La delusione del club per la sconfitta dell’Olimpico di Roma ha portato a un primo bilancio: a metà aprile il Milan non ha più alcuna ambizione. Non in campionato – oggi prevale la sofferenza per lo scudetto nerazzurro alla gioia della qualificazione Champions -, non in Coppa Italia, in Champions e in Europa League, fino a due giorni fa l’unico obiettivo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.