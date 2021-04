Bereszynski: “All’andata tre grandi risultati con Lazio, Inter e Atalanta. Col Milan…”

Il giocatore polacco della Samp ha parlato del pareggio contro i rossoneri e di Quagliarella che ha segnato un pallonetto

-Questo è il percorso da fare per arrivare ai 53 punti fissati da Ranieri e fare un cammino come quello fatto all'andata?

Abbiamo detto anche prima della partita contro il Milan che all'andata abbiamo fatto tre grandi risultati contro Lazio, Inter e Atalanta. Oggi abbiamo fatto una buona partita, anche in dieci per trenta minuti, ma abbiamo giocato con grande spirito e dobbiamo rispettare questo punto.

Ha fatto una grandissima partita e un grande gol. Ma anche in fase difensiva ci ha aiutato, ha fatto tanti km, ci ha aiutato molto. Se guardo la gara da tifoso, non penso abbia 38 anni, ma penso sia più giovane di me.