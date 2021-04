Serie A, la Samp rallenta il Milan. Finisce 1 a 1 al Meazza

I blucerchiati hanno trovato il vantaggio con Quaglierella e sono riusciti a resistere in dieci ai rossoneri che hanno provato a vincere nel finale

Subito dopo il gol del vantaggio, Adrien Silva si è fatto ammonire per la seconda volta e ha messo nei guai gli uomini di Ranieri: l'espulsione peserà non poco sulla partita. Il Milan, a testa bassa, infatti ha cercato di rimettersi in pari. E ci è riuscito a pochi minuti dal novantesimo con un gol di Hauge. Cinque minuti di recupero per il tentativo rossonero di ribaltare il risultato. Per poco non ci è riuscito Kessie, ma è stato fermato dal palo.