Intervenuto a terzotemponapoli.com, Francesco Modesto, allenatore, ha elogiato l'Inter di Simone Inzaghi per la conquista dello scudetto

Intervenuto a terzotemponapoli.com, Francesco Modesto, allenatore, ha elogiato l'Inter di Simone Inzaghi per la conquista dello scudetto:

L’Inter ha vinto lo scudetto meritatamente, credi possa confermarsi il prossimo anno?

“Il progetto Inter viene da lontano. Dall’arrivo di Marotta alla fiducia dell’allenatore Simone Inzaghi. Ripetersi non è mai facile, ma potrebbe tranquillamente succedere. E’ una società importante, e potrebbe dire la sua in modo decisivo anche in campo europeo.