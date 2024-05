C'è un nome nuovo per l'attacco dell'Inter, un nome di cui mai si è parlato fin qui in ottica nerazzurra. A farlo è Tancredi Palmeri

C'è un nome nuovo per l'attacco dell'Inter , un nome di cui mai si è parlato fin qui in ottica nerazzurra. A farlo è Tancredi Palmeri che, dopo aver anticipato l'indiscrezione con questo tweet , nel suo editoriale su L'Interista scrive:

"... L’ultima idea per il quinto attaccante dell’Inter è Ndoye del Bologna, fresco peraltro di primo gol in Serie A. Attaccante di movimento che andrebbe dunque a occupare la casella direttamente corrispondente a quella di Thuram. Un’ala abituata a un altro tipo di gioco, visto che fa il terzo di sinistra di un attacco a 3 o il trequartista di sinistra di un 4-2-3-1, ma in fase di mercato gli esperti spesso badano più alle caratteristiche tecniche vedendo adattamenti di modulo che magari noi non vediamo, e l’esempio più lampante di questo è proprio Thuram che fino allo scorso precampionato faceva arricciare il naso ai più come seconda punta".