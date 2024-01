Marelli: “Rigore per l’Inter piuttosto netto, c’è poco da aggiungere”

«È servito un po' di tempo al VAR per capire sul calcio di rigore cosa ha fatto, per capire se ci fosse stato il tocco di braccio di Gagliardini. Il braccio sinistro è molto staccato dal corpo e effettivamente c'è stato il tocco con la mano sinistra, c'è poco da aggiungere, calcio di rigore piuttosto evidente». Così Luca Marelli, su DAZN, ha commentato l'episodio del rigore causato da Gagliardini nell'area del Monza e segnato da Calhanogluper l'uno a zero dell'Inter.