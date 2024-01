Monza-Inter, pagelle CdS: Lautaro il migliore, Mkhitaryan non smette di stupire

Nessun problema per l'Inter, che schianta il Monza e riallunga sulla Juventus, impegnata martedì contro il Sassuolo. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Lautaro Martinez, autore di una doppietta: "Si procura il rigore e poi cala in modo impietoso una doppietta: 18 reti in 18 partite per il Toro, sempre più capocannoniere del torneo e ancora una volta il migliore dei suoi". Molto bene anche Mkhitaryan: "Tanto per cambiare avvia la maggior parte delle azioni che poi si rivelano decisive. A quasi 35 anni non smette di stupire".