Super Inter a Monza, miglior approccio stagionale. Condizione al top e ora la Supercoppa

"Le stelle dell’Inter, dicevamo. Con la doppietta di ieri, Lautaro ha pareggiato gol e presenze in A: 18. Alla prima di ritorno è già a soli 3 gol dal suo record di 21 e, a questo ritmo, andrà oltre il primato interista di Angelillo (33). Calhanoglu è salito a 9, record personale eguagliato (Milan, 2019-20) e secondo bomber della Serie A. Solo Bellingham tra i centrocampisti top in Europa ha segnato di più (13). Thuram è a quota 8. Quante squadre possono allineare un tridente da 18, 9 e 8 gol? Se l’Inter fosse sempre quella di Monza, con stelle e condizione al top, non avrebbe rivali (ora la Juve è a -5), ma la maratona scudetto è lunga, non possono correre sempre gli stessi. Ieri, per esempio, si è visto in modo plateale quanta differenza ci sia tra Dimarco e il Carlos Augusto delle ultime uscite. Il triangolo magico (Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ieri bravissimo) conta 20 presenze su 20. Se girano loro, gira tutto. Dovranno rifiatare, c’è anche la Champions. L’abilità di Inzaghi nel dosare il turnover inciderà sulla felicità finale. Intanto Calha, ammonito, salterà la delicata trasferta di Firenze, alla ripresa", aggiunge il quotidiano.