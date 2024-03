Intervenuto a DAZN prima della gara con l'Atalanta, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato così di Giovanni Fabbian: "Deve correre bene e insieme ai compagni, quando non abbiamo palla dobbiamo difendere insieme, comunicare e guardarsi. E' un ragazzo molto generoso nelle due fasi, è normale che ogni tanto voglia fare qualcosa in più che in quel momento non serve, è giovane: ma preferisco un ragazzo così perché istruirlo in casa è molto più facile".