Tutti pazzi per Giovanni Fabbian, a Bologna e non soltanto: i numeri parlano chiaro. Per Gazzetta è un po' e Hamsik e un po' Dino Baggio

Tutti pazzi per Giovanni Fabbian, a Bologna e non soltanto. I numeri parlano chiaro: un gol ogni 196 minuti, praticamente ogni due partite. Sta conquistando tutti il gioiello scuola Inter alla prima stagione di Serie A, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport oggi. “Avrà ragione Claudio Ottoni, suo ex tecnico nelle giovanili del Padova, ad averlo paragonato a Marek Hamsik. Ma il tutto senza sottovalutare, per fisicità e fiuto e carta d’identità, Dino Baggio, nato anche lui a Camposampietro: un dna evidentemente pesante. Di cui gode l’Under 21 e del quale godrà prima o poi anche Spalletti. Il nuovo ‘Baggione’? Vedremo.