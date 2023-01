Mourinho difende Zaniolo: “Non fischiatelo”. Bergomi: “Se ci riesce è il massimo”

José Mourinho, nella conferenza stampa post Roma-Genoa, ha difeso a spada tratta Nicolò Zaniolo che è stato fischiato dai tifosi giallorossi. Il mister ha chiesto ai sostenitori di non fischiare i singoli giocatori ma di prendersela con la squadra quando serve. «Mi dispiace molto sia stato fischiato e non mi piace vengano fischiati i singoli calciatori, piuttosto si può fischiare la squadra quando qualcosa non funziona», le parole del tecnico portoghese.