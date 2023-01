Dybala: “Anche grazie a Mourinho sono campione del mondo. Con Allegri…”

"C'è chi ha tutta una squadra di campioni, chi ne ha più e chi meno in squadra. Quando Paulo c'è la musica è diversa" . José Mourinho ha usato queste parole nelle conferenza stampa che ha seguito la vittoria in Coppa Italia della sua Roma contro il Genoa. Dybala è stato il giocatore decisivo: suo l'1-0 che regala i quarti ai giallorossi.

A Skysport hanno fatto sentire le parole del tecnico portoghese al giocatore argentino e gli hanno chiesto se quanto ha sentito gli ha fatto piacere: «Sì, poi se arriva da lui ancora di più. Per quello che significa il mister per la storia del calcio, perché mi ha voluto qua al cento per cento e perché è anche grazie a lui che sono campione del mondo. Per lui e per i tifosi romanisti darò sempre il 200%».