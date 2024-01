Mourinho ora che farà? Premier, Brasile o l’opzione araba le piste più concrete

Uno come Mourinho sembra fatto per la Premier. La sua ultima esperienza è stata al Tottenham e si è chiusa con un esonero all’inizio della settimana che portava alla Carabao Cup. Potrebbe pensarci il Newcastle al posto di Howe. In Spagna. Florentino Perez ha ancora una venerazione per lui ma al Real ha appena rinnovato Ancelotti. In Francia si vocifera da tempo di lui al Psg, che però ha sempre preferito altre strade. Difficile pensare a uno come lui in situazioni tipo Marsiglia o in un team di Premier che abbia l’8° posto come scenario migliore.